La presea dorada la obtuvo Sylvana Luna en los 50 metros libres en la categoría 14-15 Años Femenil; la de plata, además de Luis Urías, Mía Isabel la Chen en los 50 metros libre categoría 16-17 Años Femenil; mientras que Chen, en los 50 metros mariposa, logró la medalla de bronce.

Cierra ciclismo con tres de bronce

El ciclismo sinaloense también cerró fuerte su participación en Aguascalientes al obtener tres medallas de bronce.

Pedro Valle Zazueta se colgó la presea en la prueba de keirim, en la categoría Juvenil C Varonil; en la madison, en la Sub 23 Femenil, Danna Itzel Ibarra y María Renee Lugo también terminaron en tercer lugar, y en la misma prueba, pero en la Juvenil C Femenil, Akary Valenzuela y Nancy López se subieron al podio para recibir el bronce.