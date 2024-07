Sin embargo, como una guerrera y dispuesta a todo, Natalia se armó de valentía. Se fue a descansar a sabiendas de que estaba en duda si podría debutar en sus primeros Juegos Olímpicos o no, ella cerró los ojos, no sin antes haber descrito su verdad.

“Desafortunadamente ayer en el último entrenamiento me rompí el ligamento plantar de mi pierna izquierda en donde ya tenía otro desgarre en gemelo también. Me duele mucho no poder hacer all around como me hubiera gustado”, relató.

Pero en su mente siempre estuvo el deseo de competir ante un escenario pletórico, en el más grande del mundo. No había llegado hasta aquí para no estar en ese inmueble en donde el aliento del público era cada vez mayor.

Natalia se aferró y con entrega retó al dolor. En las rutinas al piso y en el salto, Natalia no se aventuró. Dejó algo de lo que aún tenía de fuerza para las barras asimétricas en donde al final de su aterrizaje reflejó en su rostro un gesto de dolor.

Sus compañeras Ahtziri Sandoval y Alexa Moreno aplaudieron su determinación. Pavel Oceguera la auxilió y bajó de la colchoneta en medio de la ovación de Bercy Arena.

Esto hizo recordar lo que en Atlanta 96. Kerri Strug, la gimnasta estadounidense, entró a competencia con un vendaje en el tobillo izquierdo, al igual que Natalia, no aguantaba el dolor y aun así salió a competir. Era una de las estrellas del equipo y no quería retirarse.

Al final entró a la escena y tras su ejecución en el salto al potro, una mueca de dolor invadió su rostro. El entonces entrenador de origen rumano Bela Karoly la tomó entre sus brazos y la alejó de la colchoneta, tal y como Pavel Oceguera hizo este domingo con Natalia.

En las barras Natalia realizó su rutina y al concluir alzó las manos ; luego se inundó en llanto. Pavel fue a su auxilio, la bajó del escenario. El público reconoció su valentía. 12.800 fue la nota en su rutina.

Natalia Escalera puso un ejemplo de entrega y pasión por lo que hace. Se atrevió a retar al dolor, sintió como el Bercy Arena la ovacionó y como su entrenador aplaudió su valentía.