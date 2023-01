“Estoy en lo mismo, ir a representar dignamente a México en los Juegos Centroamericanos, esta vez no tuve a nadie (enfrente), pero yo hice mi trabajo, me vine a presentar como siempre lo he hecho”, expresó Morales Bojórquez al recibir la medalla de oro.

“Pero esta vez no tuvimos ningún rival, no sé por qué haya sido, pero como dice mi entrenador, vine a cumplir, me presenté y no es mi problema que no haya venido nadie”.

Aclaró que, hasta el momento, la Federación Mexicana de Luchas no le ha comentado nada, pero eso no le quita el sueño de representar a México en las futuras competencias.

“Con este (triunfo) estoy más para allá (en selección) que para acá, ya casi seguro de que tengo mi 70 por ciento de que esté en la selección porque ya llevo dos clasificatorios ganados, el de diciembre y éste”, indicó el navolatense.

“(Para este evento) estaba muy preparado, listo para lo que viniera, yo me preparé para cualquier cosa, nosotros hicimos presencia para lo que viniera y aquí estamos dándole”.

El gladiador agradeció el apoyo brindado por el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, por su director general, Julio César Cascajares.

“Muchas gracias por todo el apoyo, al Gobernador Rubén Rocha Moya, al Isde, a su director Julio Cascajares, por todo el gran apoyo de nunca dejarme, así como a mi municipio (Navolato) y a su alcaldesa”, añadió.

El igual que Paúl Morales, José Manuel Ureta Valdivia también ganó la medalla de oro sin tener pelea alguna en la categoría Juvenil estilo Greco. Daniel Bátiz López, en Cadetes, perdió todas sus peleas.

Para este sábado, Leonardo Guerrero Valdez y Érick Amezcua López tendrán actividad.