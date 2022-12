En la lucha por la medalla de bronce, el sinaloense, quien había sufrido un pequeño golpe en su glúteo derecho en el combate anterior, no pudo ante el hondureño Gino Ávila Dilbert, con quien cayó 1-3.

Al término de su combate por la medalla de bronce, el luchador comentó sentirse contento por obtener la plaza, pero triste por no haber logrado una medalla.

“Gracias por todo el apoyo, se logró el objetivo de clasificar la plaza, pero no se logró la medalla, sabemos lo que tenemos que hacer, seguir trabajando para que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador traer un buen resultado y poder conseguir una medalla para México”, expresó Morales Bojórquez.

“Igual también se gana la plaza, mas no el que la consigue, tenemos un proceso de eliminación para ver quién va, pero confío en mí, y con el apoyo de ustedes que lo voy a lograr, a seguir dando lo mejor. Me siento muy contento, mas no satisfecho, pero a seguir trabajando para seguir mejorando este resultado, arriba Navolato, arriba Sinaloa, arriba México”.