¿Cómo juega Paolo Banchero?

Paolo Banchero es un interior estadounidense de 2.08 metros y 19 años, que promedió 17.2 puntos, 7.8 rebotes y 3.2 asistencias para Duke en su temporada como debutante en la NCAA.

El principal atractivo de Banchero pasa por su combinación de altura, potencia y creación con el balón en las manos. Es un cuatro que juega cómodo en el perímetro, pero no desde el pick and pop o el tiro a pie firme, sino de aclarados, uno contra uno y hasta manejo del pick and roll como portabalón. Realmente se trata de un talento especial, con un drible e instintos avanzados para alguien de su edad y estatura.

Una de sus especialidades es el tiro a media distancia, desde donde prueba con muchísima frecuencia, incluso en movimiento y desde el drible. Tiene la tendencia a por momentos abusar de ese disparo exigido sobre la marca, pero en su favor, lo anota con buena frecuencia.

La habilidad de Banchero con el balón no se limita a poder crear su propio tiro, sino que también es un muy buen pasador. Con su capacidad técnica, no sería extraño que en el profesionalismo pueda ver minutos como alero. Tiene todas las condiciones como para ocupar esa función y al menos en ataque, darle soluciones a su equipo.

Lo interesante de Banchero es que no sólo destaca en ese juego de frente al aro, sino que también le agrega un excelente repertorio de poste bajo, donde está siendo devastador a nivel NCAA: lanzó un 54% de campo en esas jugadas, mostrando muy buenos movimientos y recursos. Hay pocas cosas que no pueda hacer como anotador.

Banchero es un creador, que al menos en teoría, tiene todo para ser opción ofensiva primaria en la NBA: el 43 por ciento de sus disparos en la NCAA llegaron en acciones de juego con el balón, sea mediante aclarados (20%), poste bajo (19%) o manejo del pick and roll (5%). No es para nada usual encontrar a un jugador con semejante perfil ofensivo midiendo casi 2,10 metros.

Defensivamente, el joven de Duke tiene buenas herramientas, con altura, velocidad y potencia física, dándole versatilidad para marcar diferentes posiciones. Buen rebotero para su posición.

A la hora de hablar de defectos, hay un par que sobresalen. Para empezar, sus porcentajes de tiro en la NCAA fueron bajos: apenas superó el 33 por ciento en triples en 3.4 intentos por partido. De todas formas, la sensación es que Banchero tiene todo para ser un triplero mucho más eficiente de lo que indican sus primeros meses en un alto nivel competitivo. Su mecánica es muy buena, tiene la habilidad para lanzar a pie firme o en movimiento, muestra buenos porcentajes a media distancia y también desde la línea de libres (rondando el 75%). Ese 33 por ciento de tres se explica en parte por una selección de tiro que no siempre es la mejor, pero con el tiempo debería transformarse en un tirador peligroso en el profesionalismo.

El otro factor que puede ser levemente más preocupante para Banchero es cierta falta de explosión atlética y agresividad, tanto en defensa como en ataque. Es normal verlo conformarse con un disparo exterior cuando ataca desde el uno contra uno, sin buscar el contacto o la penetración, mientras que en defensa su impacto es sólido, pero no particularmente especial o con un gran potencial a futuro. Es un buen atleta, pero no al nivel de élite de otros proyectos.

