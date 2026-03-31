NFL aprueba regla de plan de asistencia para árbitros suplentes

Los propietarios de la NFL aprobaron este martes dos cambios significativos en el sistema de revisión por repetición de la liga: uno que está condicionado a que se utilicen árbitros sustitutos esta temporada, y otro que entrará en vigor independientemente de si se produce o no un paro laboral de los oficiales.

La NFL y la Asociación de Árbitros de la NFL rompieron las negociaciones colectivas la semana pasada, ante la inminente expiración de su contrato el 31 de mayo. La liga ya ha comenzado a recopilar nombres de árbitros universitarios que podrían servir como sustitutos durante la pretemporada y, posiblemente, durante la temporada regular, en caso de ser necesario.

El primer conjunto de cambios aprobados este martes generará una expansión masiva de la autoridad del personal que trabaja en el centro de mando de arbitraje de la liga, ubicado en la ciudad de Nueva York; esto les permitirá consultar con el árbitro principal en el campo sobre una amplia variedad de penalizaciones, tanto señaladas como no señaladas, así como sobre otros procedimientos administrativos.

Rich McKay, copresidente del comité de competición de la NFL, declaró que la liga reasignaría a los empleados existentes de los días de partido para garantizar los niveles de personal adecuados para cubrir cada encuentro, en caso de que un paro laboral active estos cambios en las reglas. Los propietarios de la NFL están “alarmados” por el estado de las negociaciones, según informaron fuentes durante el fin de semana; asimismo, el vicepresidente ejecutivo de la NFL, Jeff Miller, afirmó el martes que los propietarios “insisten” en lograr un nuevo convenio colectivo que ofrezca vías para mejorar el nivel del arbitraje en la NFL.

“Ahí es donde nos encontramos en estas negociaciones”, dijo Miller, “y ahí es exactamente donde nos vamos a mantener”.

Según la redacción de la norma, los miembros del personal en Nueva York podrían alertar a un árbitro sustituto si observan pruebas claras y evidentes de una falta no señalada, tales como “rudeza contra el pasador” (roughing the passer), pase intencionalmente incompleto (intentional grounding) o cualquier acto que normalmente conllevaría una descalificación.

A dichos miembros del personal también se les permitiría alertar a los árbitros sustitutos de que no se debió haber lanzado el pañuelo de penalización si existe evidencia de video clara y evidente de que “al menos uno de los elementos de la falta señalada no está presente”, de acuerdo con el texto de la norma.

Las faltas sujetas a este tipo de alerta incluyen: torcer, tirar o girar la máscara facial; rudeza contra el pasador; pase intencionalmente incompleto; tacleos tipo “horse-collar” (por el cuello); contacto ilegal; interferencia de pase; y descalificación.