Los Detroit Lions entusiasman a cualquier aficionado al futbol. Es un equipo tan talentoso, tan bien entrenado y con esa valentía necesaria cuando llega el momento de enseñarla. Todos sus rivales saben que este grupo no va a pisar el freno, van a seguir, van a arriesgar y van a ir a por ti sin miedo a nada. Pocas veces se ve la imagen de un entrenador tan bien reflejada en su equipo.

Al otro lado del cuadrilátero, porque esto va a ser un combate de boxeo puro y duro, se encuentran unos 49ers que, siendo un equipazo, han dado muestras de alguna debilidad no esperada a estas alturas. La derrota frente a los Ravens fue un varapalo tremendo. No por perder, que podía pasar, sino por la manera en la que lo hicieron. Terminaron la temporada siendo el sembrado 1, pero su partido en el Divisional frente a los Packers volvió a mostrar a un conjunto no tan imperial como podíamos esperar, en parte, porque la defensa no está jugando al nivel de años anteriores. Los Green Bay Packers expusieron debilidades en el pass-rush y a la espalda de los linebackers, algo que contra un equipo como los Lions puede ser mortal.

¿Dónde ver en vivo las Finales de Conferencia de la NFL

TUDN y Canal 5 tendrán la transmisión en vivo de las dos finales de Conferencia para la República Mexicana. El canal de televisión de paga Fox Sports contará con el juego entre Detroit Lions y San Francisco 49ers. ESPN y Star+ transmitirán el partido entre Kansas City Chiefs y Baltimore Ravens. Los dos juegos también estarán disponibles en el servicio de paga NFL Game Pass, a través de la plataforma de streaming DAZN.

DOMINGO 28 DE ENERO

Chiefs vs. Ravens

13:00 horas de Sinaloa / 14:00 centro de México

TV: TUDN, Canal 5, ESPN y Star+

Lions vs. 49ers

16:30 horas

TV: TUDN, Canal 5, Fox Sports

(Con información de NFL)