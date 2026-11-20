Durante su atención a medios desde Colorado Springs —sede donde San Francisco realiza su preparación de altura previo al viaje a la capital mexicana—, Bosa recordó la experiencia vivida en 2022, cuando su equipo enfrentó a los Arizona Cardinals en el inmueble de Santa Úrsula, señalando que el público mantuvo cánticos y ruido constante durante todo el encuentro.

Prácticamente faltan unos días para que los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings protagonicen el regreso de la NFL a la Ciudad de México , y en medio de la fiesta y satisfacción que representa para los fanáticos volver a ver el mejor futbol americano del mundo en territorio mexicano, el ala defensiva de los californianos, Nick Bosa , hizo una petición peculiar: pedir que le digan a la gente cuando “hacer ruido”.

Nick Bosa y su opinión sobre el ruido en el estadio en México

“Creo que necesitamos que se les dé algo de información a los aficionados para que sepan cuándo animar”, comentó el defensivo entre risas, subrayando que el equipo agradece el respaldo en México, pero pidiendo que el estruendo en la tribuna se reserve para cuando la defensiva de los 49ers esté en el campo.

En la dinámica del futbol americano, el ruido del público local resulta clave para complicar la comunicación entre el mariscal de campo rival y su línea ofensiva, mientras que las ofensivas requieren silencio para escuchar las señales en la línea de golpeo.

Bosa advirtió que un ambiente ruidoso ininterrumpido, más cercano a la cultura de los estadios de futbol, termina dificultando la ejecución para ambos equipos. Sus declaraciones en video no tardaron en llegar a las redes sociales, donde el público no compartió su opinión, al grado de recriminarle por sus acciones en la cancha.

Una temporada donde Bosa debe demostrar su calidad

El comentario del ganador del premio al Defensivo del Año en 2022 llega en un momento de alta exigencia individual: tras volver de una lesión de ligamento cruzado anterior que lo marginó gran parte de la campaña pasada, Bosa suma cuatro partidos consecutivos sin registrar una captura de mariscal de campo, incluido el reciente triunfo de San Francisco por 46-40 ante los Dallas Cowboys.

El encuentro de Sunday Night Football entre los 49ers y los Vikings marcará el primer partido oficial de la liga en el Estadio Azteca tras sus obras de remodelación, con patada inicial programada para las 19:20 horas, tiempo del centro de México. Por su parte, la afición contribuirá al encuentro como solo ellos saben: ánimos excesivos, gritos constantes y mucho apoyo para ambos equipos.