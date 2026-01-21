Nick Tomsick es nuevo refuerzo de Caballeros de Culiacán

CULIACÁN._ Los Caballeros de Culiacán anunciaron la incorporación de Nicholas Farley Tomsick como nuevo refuerzo para la Temporada 2026 de Cibacopa Liga Mexicana de Basquetbol. El jugador, reconocido por su inteligencia táctica y efectividad en tiros de larga distancia, se suma al proyecto que busca colocar al equipo en los primeros lugares del torneo.

Trayectoria internacional

Nacido el 26 de febrero de 1991 en Denver, Colorado, Tomsick se desempeña como guardia y cuenta con una sólida formación académica en el baloncesto universitario estadounidense, donde destacó con Fort Lewis College entre 2012 y 2014, promediando 17.26 puntos en 57 juegos de la NCAA.

Su carrera profesional lo ha llevado a competir en diversas ligas europeas durante más de diez años, con experiencia en Alemania, Croacia, Reino Unido, Islandia, República Checa, Kosovo, Holanda, Suecia y Bélgica. Su estilo de juego combina manejo de balón, visión ofensiva para asistir a sus compañeros y precisión en tiros de media y larga distancia.

Experiencia en México

En territorio nacional, Tomsick ha jugado en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) con Abejas de León y Gambusinos de Fresnillo. La temporada 2026 marcará su primera participación en CIBACOPA, donde llega con altas expectativas para fortalecer el esquema del coach Gustavo Quintero y aportar versatilidad a la escuadra sinaloense.

Datos del jugador

Nombre: Nicholas Farley Tomsick

Fecha y lugar de nacimiento: 26 de febrero de 1991, Denver, Colorado

Altura/Peso: 1.88 m / 87 kg

Posición: Guardia

Experiencia: Europa (10 años), México (LNBP)

Equipos anteriores en Cibacopa: Ninguno

Con esta incorporación, los Caballeros de Culiacán refuerzan su plantilla de cara a una temporada que promete emociones y un alto nivel competitivo en la liga mexicana de básquetbol.