“Queremos que estos niños como los anteriores cambien sus vidas, que no repitan la misma historia, que cambien el sueño ‘americano’, por el sueño universitario”, dijo Zúñiga.

La pandemia afectó en todos los aspectos y niveles de la vida misma y ellos no fueron la excepción.

“Hoy con esta quinta generación me fusiono con la gente de la Fundación Usos, Costumbres y Tradiciones de los Pueblos del Mundo, porque después de la pandemia paré tres años, ya no había conferencias, ya no había asesorías, ni campamentos, la pandemia nos cerró todo, entonces apenas se está activando todo.

“La fundación, a través de su presidente Javier Rodea y su esposa Altagracia, me abren el espacio, en Oaxaca tengo en mi casa hasta albergar a 30 niños, pero me dicen vente para acá a la Ciudad de México y aquí los hospedamos, ahorita tenemos 25 niños, entre niños y niñas, ya ahora tenemos a niñas y de hecho traemos a dos”.

Zúñiga externó que en las academias no únicamente les enseñan baloncesto, sino que ellos saben que tienen que leer un libro cada 15 días, mantener un promedio de 8.5 para seguir jugando.