En esta ocasión, Ruiz habló en entrevista con Mailsport y dio detalles sobre su nuevo estilo de vida.

“Todo ha cambiado. Ahora mismo estoy en 258, me siento más liviano que en la primera pelea. No hay chocolates, dulces ni pasteles, aunque los amo tanto. He aprendido a disciplinarme y a no volverme loco. No trato de comer en exceso como solía hacerlo”, comentó.