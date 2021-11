“Nada es obra de la casualidad, Dios me está dando la oportunidad de estar aquí, vengo con Francisco Félix como subdirector, y nosotros tenemos mucha hambre de hacer cosas buenas, de crecer”, externó.

“Nosotros no venimos de ser políticos, somos personas que nos hemos forjado 100 por ciento dentro del deporte, tal vez no he sido deportista de alto rendimiento, pero siempre he estado ahí, ha sido mi línea el deporte”, apuntó Cascajares Ramírez.

“Estoy muy contento de estar aquí, muchos de los que están aquí que me conocen como amigo saben de la calidad de persona que soy, a pesar de que me he dedicado a un personaje que ha sido muy llevado. Detrás del personaje hay una persona que se ha esforzado, el personaje ha sido así por la evolución de los tiempos. Como Julio me considero una persona muy disciplinada y capaz en cuestión de las cosas que me propongo, siempre he creído que la disciplina es el 100 por ciento de todo y de ahí parte lo demás”, dijo.