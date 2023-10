MAZATLÁN._ El combinado de No Name se anotó el primer triunfo de la serie, tras derrotar 51-47 a Top G, en la final mixta del Torneo de Baloncesto de Segunda Fuerza , cuya sede es la cancha de Casa Hogar de la Colonia Constitución.

Juan Carlos Zataráin anotó 16 y Wendy Flores 8 por el lado de No Name, en tanto que por Wolves Bianca Sánchez encestó 21 y Frida Sarabia tuvo 8.

No Name había despachado a Wolves en dos partidos con triunfo en el decisivo 50-36.

Henry Ramírez lideró a No Name con una cosecha de 23 unidades, seguido de Mario Aguilar con 12.

Femenil

Guerreras se adelantó en la final Beta al superar 38-31 a Bandidas, con 15 puntos de Gloria López y 12 de Athaly García.

Lluvia logró 15 y Ancelbeth Hernández 7 por las caídas.

ROL DE JUEGOS

Viernes 6 de octubre

Cancha Casa Hogar

Final mixto (juego 3)

No Name vs. Top G

Final femenil Beta (juego 39)

20:20 Horas

Bandidas vs. Guerreras

21:25 Horas