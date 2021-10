El pasado 20 de septiembre, la atleta mexicana recibió un cheque sin fondos y denunció el hecho, ahora, Fuentes informó que recibió una llamada para comentarle que su cheque ya tenía el dinero, pero ese dinero era de su beca deportiva y no de su premio por su desempeño en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 .

La medallista de bronce detalló que su cheque ya tenía los 50 mil pesos prometidos, pero se dio cuenta que esa cantidad era por parte de su beca deportiva (del 1 de julio al 31 de diciembre) y no por su actuación en suelo nipón como se lo había prometido el ex Gobernador de Sonora, Jaime Bonilla.

“Es decepcionante tener que acudir a esto de pagarme el estímulo con mi propia beca, cuando el dinero del estímulo aún está en el aire, no existe. Tomé la decisión de no firmar ningún documento, no puedo permitir que se burlen así de mí”, mencionó Fuentes.

Finalmente, la atleta hizo responsable a Bonilla y a David González, ex director del Instituto de Deportes y Cultura Física de Sonora, quienes simularon el acto y se llevaron el crédito.

El pasado 6 de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, entregó los estímulos deportivos a quienes participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020.

Anteriormente, López Obrador había anunciado que los recursos obtenidos del Gran Sorteo Especial 248 de la Lotería Nacional, del 15 de septiembre, serían para apoyar a los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos, por lo que que cada uno de los deportistas recibió un estímulo económico de 240 mil pesos.