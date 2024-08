MÉXICO._ Durante las primeras horas en México, luego de ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos París 2024, el sinaloense Marco Alonso Verde Álvarez ofreció una conferencia de prensa en un hotel de la capital, donde tocó diversos temas, como el futuro en su carrera, el apoyo recibido por las autoridades, el impacto de su presea y también sobre el deporte en Sinaloa, un estado conocido principalmente por la violencia generada por el crimen organizado.

“Que vean que no nada más todo es violencia”, dijo el boxeador originario del puerto de Mazatlán, lugar donde nació el 11 de febrero del 2002. “Cuando escuchan Sinaloa.... me ha tocado en otros países cuando me preguntan de dónde soy y digo que de Sinaloa lo único que me dicen es el ‘Chapo’, así conocen Sinaloa”, comentó.

“Que vean que también el deporte, y no nada más yo, bastantes deportistas han tenido muchos logros. Que vean que también el deporte sobresale en Sinaloa”.

El también conocido como “El Green”, junto a su entrenador Radamés Hernández, hablaron largo y tendido con la prensa. Una de las preguntas más recurrentes fue lo que pasará con su carrera, si ya ha pensando en cambiar al profesionalismo y si se le han acercado promotores.

Señaló que por el momento no sabe lo que pasará con su futuro y dijo que no sabe de propuestas de promotores. Lo único que por ahora tiene en mente es continuar con la universidad y terminar su carrera, pensando en que el boxeo no es algo que podrá hacer toda la vida.

“Cambió todo después de este logro. Ahorita lo que quiero es descansar, tengo una pequeña lesión en la mano, recuperarme bien y volver a entrenar. Seguir estudiando y lo que venga acomodarme bien., porque los tiempos los tengo muy justos.”