“Hay tanta gente tan pen... que cree en las palabras de mi hijo, como que yo le robo, que su señora, que lo otro... pero son puras pen... que uno inventa; entiendo a mi hijo, no estoy de acuerdo y lo único que puedo decir es que mientras tenga vida voy a aislarlo, no voy a dejar que le pase algo. No voy a dejar que mi hijo se me muera, yo le voy a salvar la vida”.

“Estoy preocupado por Julio, que desafortunadamente no se ha querido rendir; él sabe que no se debe tomar una pastilla, porque eso te detona, así somos los adictos”.

Cancela pelea ante ‘Terrible’

El pugilista sonorense dio a conocer que sufrió una lesión en un cartílago cercano al corazón, por lo que no se siente en condiciones para enfrentar a Erik “Terrible” Morales 24 de junio en Tijuana, por lo que la pelea no va.

“No pude recuperarme de mi lesión, traté de descansar un poco para ver si se regeneraba el cartílago, pero me ha costado mucho trabajo. No quiero regalar una mala actuación, hacer el ridículo. Con lo de mi costilla, lo de Julio, lo de Omar, que no se quiere poner las pilas, pues sinceramente no me queda otra más que bajarme del barco y darle las gracias a Grupo Caliente y a toda la gente que se sumó.

“Tal vez más adelante si me recupero y mis hijos están bien, pues a lo mejor me animo”, concluyó Julio César Chávez. “Gracias a México por tanto cariño, tanto afecto porque es lo único que recibo, estoy muy triste, pero hay que darle para adelante”.