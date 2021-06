La Liga de Baloncesto del Pacífico se ha perfilado como un certamen que tendrá como base al talento local y juvenil de cada región para la Temporada 2021, es por ello que Toros de Guamúchil continúa sus trabajos en torno al desarrollo de sus jugadores.

Uno de los más destacados es Ramón Sosa, quien se ha convertido en uno de los líderes del cuadro astado en lo que será su participación en la LBP.

“Me siento muy contento y entusiasmado por tener la oportunidad de volver a jugar y estar en las canchas, esta ocasión lo hago representando a mi municipio con Toros, la motivación y el compromiso es doble, en ese sentido nos estamos cuidando y preparando para hacer el mejor papel, poder representar de manera digna a Guamúchil y al basquetbol alvaradense”, mencionó.

Ya con experiencia en torneos nacionales, sabe que será un referente de la base local y un guía para sus compañeros.

“Tengo mucha confianza en mis compañeros locales, los conozco, he entrenado y jugado con ellos, sé de lo que son capaces y su potencial, hay una generación de jóvenes en Guamúchil que técnica y físicamente son muy completos, detecto mucha confianza con las ganas de ganar, no sólo de participar sino de ganar y llegar por el campeonato, me siento cobijado y al grupo muy unido”, añadió Sosa.

Así mismo, Toros de Guamúchil será uno de los equipos a seguir en la campaña, los que las expectativas son altas y el acoplamiento será de suma importancia.

“Conozco a mis compañeros y de toda la vida al entrenador, es una persona que entra a las competencias pensando en ganar, yo comparto esa visión y las expectativas son siempre el campeonato, no pienso en otra cosa y en ese sentido nos preparamos, no sólo es jugar y divertirse, claro que es uno de los motivos del deporte pero también existe esa actitud que tenemos de siempre ganar”, mencionó.

Para finalizar, Ramón Sosa le manda unas palabras a la comunidad del baloncesto en la región.

“Exhortarlos a que apoyen al deporte local y nuestro compromiso como Club Toros es ofrecer un espectáculo, un equipo competitivo y ganador de la región del Évora, esperar la fecha y apoyar al deporte en general y al básquetbol”, culminó.