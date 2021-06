Con un 9-1 a su favor en el ATP Head2Head, Federer salió a la pista dispuesto a sumar su décima victoria ante Cilic, campeón del US Open 2014. Y eso fue exactamente lo que logró el número 8 del FedEx ATP Ranking, demostrando un gran nivel para sumar su segunda victoria del año en tierra batida, también la segunda en Roland Garros.

Djokovic, que comenzó el año consiguiendo su noveno trofeo del Abierto de Australia para su 18º Major y ahora tiene récord de 21-3 este año, no dudó --salvó 9/10 puntos de quiebre-- y cerró el triunfo para llegar a 76 victorias. Así, sigue mostrando que su objetivo es ganar cada torneo que disputa. Siempre acelerando y sin mirar atrás, tras dar el segundo paso y con cinco nuevos escollos todavía por escalar.

También Nadal

El día de su 35 cumpleaños, en el silencio catedralicio de la central cerrada de Roland Garros, bajo las estrellas, el español Rafael Nadal se dio un festejo ante el francés Richard Gasquet, 6-0, 7-5 y 6-2 en 2 horas y 14 minutos para clasificarse para tercera ronda.

El número 3 del mundo, en busca de su título número 14 en París que eleven a 21 el contador de sus Grand Slam, se mostró implacable contra un rival 15 días más joven, al que ha ganado en los 17 duelos que han compartido.

Abandona Barty

La australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo y ganadora de Roland Garros en 2019, abandonó este jueves su duelo de segunda ronda, por problemas físicos, cuando perdía contra la polaca Magda Linette por 6-1 y 2-2.

Barty, de 25 años, era una de las máximas favoritas a la victoria final, pero no levantará el trofeo un año después de haber estado ausente en París por la pandemia. Su retirada no hace peligrar su número uno, ya que sus principales rivales, la japonesa Naomi Osaka y la rumana Simona Halep, no están en el cuadro de París.

(Con información de ATP es español)