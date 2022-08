“Lamentablemente, no podré viajar a Nueva York esta vez para el US Open. Gracias #NoleFam por sus mensajes de amor y apoyo”, escribió Djokovic en Twitter. “¡Buena suerte a mis compañeros! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Hasta pronto mundo del tenis!”.

Djokovic posee un récord de 23-5 esta temporada, incluyendo los títulos en el Internazionali BNL d’Italia en Roma y Wimbledon. El serbio es el número 1 en la Pepperstone ATP Live Race To Turin.

La directora del US Open, Stacey Allaster, dijo en un comunicado: “Novak es un gran campeón y es muy desafortunado que no pueda jugar el US Open 2022, ya que no puede ingresar al país debido a la política de vacunación del gobierno federal para ciudadanos no estadounidenses. Esperamos recibir a Novak nuevamente en el US Open 2023”.