“Estuve muy sólido. Creo que podría haber ganado en sets consecutivos”, dijo Djokovic. “Estaba un set arriba 4-2 y tenía una derecha bastante buena en el centro de la pista con iguales sobre su saque, pero la fallé. Aguantó bien el saque, tuvimos bolas nuevas en el siguiente juego, hice una doble falta, el público se volcó con él y, por supuesto, la energía del lugar y del partido cambió.

“Bajé un poco mi nivel, pero por suerte conseguí encontrarlo enseguida en el primer juego [del tercer set], hice ese break crucial y cambié un poco el impulso hacia mi lado, así que estoy muy contento con la forma en la que cerré el partido”.

Con su triunfo de dos horas y 20 minutos, Djokovic mejoró a 11-1 en su serie ATP Head2Head contra Dimitrov. El tenista de 35 años se enfrentará a Cameron Norrie (13º cabeza de serie) o Marton Fucsovics en su intento por alcanzar los cuartos de final por 17ª vez en otras tantas participaciones en Roma.

“Por suerte, en mi carrera he conseguido ganar más partidos que los que he perdido en circunstancias difíciles”, dijo Djokovic cuando le preguntaron por su capacidad para dar lo mejor de sí mismo bajo presión. “También perdí muchos partidos, sobre todo al principio de mi carrera. Durante unos años, cada vez que necesitaba dar ese paso definitivo o ganar un Slam, no lo conseguía, así que aprendí mucho.