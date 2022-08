SAN DIEGO._ El pateador de despeje novato de los Buffalo Bills, Matt Araiza, y otros dos jugadores han sido acusados de violar en grupo a una menor durante una fiesta fuera del campus en la Universidad Estatal de San Diego el año pasado, en una demanda presentada el jueves en el Tribunal Superior del Condado de San Diego.

La demanda alega que Araiza tuvo relaciones sexuales con una niña de 17 años afuera de una casa del campus, donde vivía Araiza, y luego la llevó a una habitación donde fue violada repetidamente. La demandante se identifica en la demanda como “Jane Doe”, porque era menor de edad en ese momento, pero ahora tiene 18 años, según Associated Press .

Los otros dos jugadores de futbol nombrados en la denuncia son Zavier Leonard, actualmente en la lista de San Diego State, y Nowlin “Pa’a” Ewaliko, que no figura en la lista de este año. Araiza se convirtió en un apostador estrella de los aztecas como junior en 2021, ganando el premio Ray Guy como el mejor apostador antes de declararse para el Draft de la NFL de 2022.

La demanda establece que la demandante había estado bebiendo con amigos cuando decidieron ir a la fiesta el 17 de octubre y que estaba “evidentemente intoxicada al llegar”. Se separó de sus amigos y Araiza se le acercó y le ofreció un trago, según la demanda. El demandante cree que la bebida “no sólo contenía alcohol, sino otras sustancias intoxicantes”, dice la denuncia.

No se han realizado arrestos y la policía de San Diego no ha identificado públicamente a ningún sospechoso, según Associated Press. Los intentos de NFL Media de comunicarse con la policía de San Diego y la oficina del fiscal de distrito no tuvieron éxito.

Un abogado que representa a Araiza le dijo a Los Angeles Times que aún no había revisado la denuncia contra Araiza, pero dijo que las acusaciones eran falsas.

“Recientemente nos enteramos de una demanda civil que involucra a Matt desde octubre de 2021”, dijeron los Bills en un comunicado el jueves, obtenido por Mike Giardi de NFL Network. “Debido a la gravedad de la denuncia, llevamos a cabo un examen exhaustivo de este asunto. Como se trata de un caso civil en curso, no tendremos ningún otro comentario en este momento”.

La universidad lanzó una investigación sobre el incidente el mes pasado, según el Times.

Los Bills seleccionaron a Araiza en la sexta ronda del Draft de la NFL 2022. Es el único pateador en la plantilla de Buffalo después de que el equipo dejara en libertad al veterano Matt Haack a principios de esta semana.

Los Bills juegan contra los Carolina Panthers en su último partido de pretemporada este viernes. Araiza viajó con el equipo, confirmó Giardi.

(Con información de NFL)