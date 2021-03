Nuevo escándalo sexista en los JJOO de Tokio: Publicista sugiere alusión peyorativa a una actriz

TOKIO._ El director artístico de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Hiroshi Sasaki, hizo una alusión peyorativa a una popular actriz nipona en una discusión sobre la ceremonia inaugural, según publica hoy la prensa local, tras el escándalo causado por los comentarios sexistas del ex presidente del comité organizador.

Sasaki propuso que en dicha ceremonia apareciera la conocida actriz y humorista japonesa Naomi Watanabe caracterizada como un cerdo y descendiendo desde el cielo, y se refirió a ella como “Olympig” (juego de palabras con “olímpico” y “cerdo”, en inglés), según publica este miércoles la revista nipona Shukan Bunshun.

Esta propuesta fue lanzada durante una “lluvia de ideas” con el equipo creativo a cargo del evento a través de mensajes de texto, según recoge el citado medio, que también publica las capturas de dichas conversaciones privadas.

Sasaki, responsable de la dirección artística de las ceremonias de apertura y cierre de los Juegos Olímpicos y de los Paralímpicos, retiró esa idea tras recibir una reacción negativa de otros miembros del equipo y pidió disculpas por ello, según relató el propio director creativo a la revista nipona.

De 66 años, Sasaki es una respetada figura del mundo de la publicidad en Japón, y estuvo a cargo del acto de 2016 donde Río cedió el testigo a Tokio como sede olímpica, en el que el ex primer ministro nipón Shinzo Abe apareció disfrazado del personaje de videojuegos Super Mario.

Esta propuesta del director artístico de los Juegos de Tokio sale a la luz después de que el pasado 12 de febrero el ex presidente del comité organizador, Yoshiro Mori, se viera obligado a dimitir tras el aluvión de críticas recibidas por unos comentarios sexistas contra las mujeres durante una reunión.

Mori fue reemplazado en el cargo por la ex deportista y anterior ministra japonesa a cargo de los Juegos Olímpicos, Seiko Hashimoto, quien se comprometió a liderar un comité más sensible con la igualdad e incluso nombró a un grupo de trabajo específico para ese cometido, tras la indignación que generaron las palabras del ex presidente.