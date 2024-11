En el anuncio de su retirada, Nuria Diosdado tuvo un recuerdo especial para todas las compañeras y entrenadoras con las que ha compartido su trayectoria.

“Las más de 80 compañeras con las que he podido nadar. Las entrenadoras, casi mamás, que han aguantado mis horas de plática durante los entrenamientos. Las risas, los momentos difíciles, los uniformes acumulados, las compañeras de cuarto. Las maletas llenas de historia. Y las amistades que hoy cruzan fronteras”, explica.

“Solo siento gratitud, amor y orgullo por todo lo que construimos juntas. Por todos los que me ayudaron e impulsaron a no dejarte cuando sentí muchas veces que ya no podía más”, continúa Diosdado. “Por todos esos días donde pude levantar la frente con orgullo al pisar la plataforma en cada competencia. Por todos los abrazos que me llevé al terminar cada rutina. Y las veces que vi antes de cualquier calificación el festejo de mis entrenadoras al terminar de nadar, ya que su reacción era mi verdadera medalla”.

Diosdado también repasa lo que la natación artística ha significado para ella en el apartado más personal.

“Me has dado las herramientas para hoy ser como soy. Eres quien ha forjado mi carácter, la culpable de que haya viajado por el mundo entero, la que sacó de mí un lado artístico y creativo que ningún otro lugar hubiera explorado igual”, subraya.