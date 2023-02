MAZATLÁN._ En busca de encontrar talento juvenil para la temporada, Venados de Mazatlán Basketball llevó con éxito la realización del try out , en el Lobo Dome de la Universidad Autónoma de Durango.

El objetivo del try out es encontrar jóvenes no mayores a los 21 años para que se integren a las filas del cuadro de casa.

Ismael Barros Cebreros, presidente ejecutivo de Venados de Mazatlán, les dio la bienvenida a los presentes al chequeo de talento.