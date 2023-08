En Compuesto Sub 14 Femenil, Violeta Corrales Valenzuela obtuvo dos preseas plateadas; Rafael Aguilar Godínez logró una de plata y dos de bronce en Recurvo Sub 14 Varonil.

Emmanuel Gómez Delgado, en Barebow Sub 10 Varonil, y Jade Ceballos Saucedo, en Compuesto Sub 12 Femenil, lograron cuatro medallas de plata cada uno.

Diana Patricia Cázarez Garibaldi (Recurvo Sub 14 Femenil), Ivanna Beltrán Urías (Recurvo Sub 14 Femenil), Ana Regina Quintero Jacobo (Recurvo Sub 14 Femenil), Ricardo Ortiz Leyva (Recurvo Sub 14 Varonil), Sahid de Jesús Aguiar Espinoza (Recurvo Sub 14 Varonil), y Guillermo Unda Espitia (Compuesto Sub 14 Varonil) lograron medalla de plata.

Fernanda Alvarado Villanueva, en Barebow Sub 14 Femenil, conquistó cuatro preseas de bronce.