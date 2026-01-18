$!Ocon recuerda su conflicto con Checo Pérez: ‘Era muy joven, quería demostrar demasiado’

“Estaba compitiendo contra alguien muy experimentado, Checo. Era un sumador constante de puntos en la zona media, probablemente el más constante”, recordó Ocon.

Esteban Ocon habló sobre uno de los capítulos más tensos de su carrera en la Fórmula 1 : su convivencia como compañero de Sergio ‘Checo’ Pérez en Force India . En declaraciones para el video Off The Grid de la F1, el francés admitió que la presión, la falta de experiencia y los incidentes en pista marcaron esa etapa.

El piloto llegó en 2017 con apenas 20 años y se encontró frente a un rival consolidado, con siete temporadas y seis podios en su historial. El auto competitivo, el VJM10, permitió al equipo pelear en la zona alta de la media tabla, pero también expuso las tensiones internas.

Los choques más recordados ocurrieron en Bakú, donde Ocon arrinconó a Pérez contra el muro, y en Spa-Francorchamps, con dos contactos que costaron puntos valiosos. En 2018, la tensión se repitió en Singapur, cuando una colisión en la salida dejó a Ocon fuera y a Pérez señalado como responsable. Force India se vio obligada a imponer órdenes internas para evitar más daños.

Con el paso del tiempo, Ocon reconoció que su juventud influyó en su forma de competir.

“Era muy joven. No tenía experiencia. Quería empujar fuerte y mostrarle a la gente de lo que era capaz. Hay cosas que me habría gustado cambiar. Como Spa, por ejemplo. Ese tipo de situaciones no deberían haber ocurrido. Le costaron puntos al equipo”.

Pese a los conflictos, Force India cerró 2017 en el cuarto lugar del campeonato de constructores, un logro notable para una escudería en crisis financiera antes de la llegada del consorcio de Lawrence Stroll. Ocon subrayó que esa etapa fue clave en su aprendizaje y reiteró el respeto que mantiene por Checo Pérez, aunque reconoció que las cosas pudieron manejarse de otra forma.

De cara a 2026, Ocon forma parte de la estructura de Hass, que ya confirmó a Leonardo Fornaroli como uno de sus pilotos de reserva, en un año donde la experiencia y la gestión interna serán tan importantes como el rendimiento en pista.