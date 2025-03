Acompañaron a Guevara, Mireya Sosa, secretaria de Turismo de Sinaloa; Fabiola Verde Rosas, directora del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán; Gilberto “Zurdo” Ramírez, campeón de peso Crucero por la Asociación Mundial de Boxeo y por la Organización Mundial de Boxeo; y Shaddai Noé Godoy Monárrez, director general de JD Promotions.

El ex campeón de peso Supermosca no conoce todavía a su rival porque aún no se ha definido.

El porteño perdió la oportunidad de unificación del cetro del Consejo Mundial de Boxeo, después caer ante el campeón Jesse “Bam” Rodríguez el pasado noviembre.