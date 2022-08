“Me sentí muy bien, muy fuerte en la pelea y muy movido, nada más que desde el primero y segundo round me dio algunos golpes en la nuca, atrás de la oreja que me molestaron mucho y me marearon, nunca sentí un golpe de poder que me doliera, siento que hicimos un gran trabajo a pesar de eso y todos los golpes que recibí en los riñones y que nunca le bajaron puntos, no me desconcentré y seguimos tirando golpes, hice una gran pelea y siento que ganamos unos 5 rounds, pero así es esto, tenemos que noquear para ganar en Las Vegas”, dijo.

Asimismo, Valencia Mercado espera seguir teniendo este tipo de oportunidades en el boxeo de paga y asegura que una revancha ante Vivas sería muy buena.

“Ya veremos qué sigue porque sí se desanima y desmotiva uno de ir y sacrificar tanto y para que no te den las peleas, sí te desanima mucho, pero si me dan la revancha nos activamos de nuevo, ojalá se dé una revancha directa contra Vivas y pues a darle”, fueron sus palabras en torno al futuro inmediato en su carrera.

Por último, Edy Ramiro dejó un mensaje a todos los que lo apoyan.

“Muchas gracias a todos los que me apoyaron y estuvieron al pendiente de la pelea, compartiendo, dándole like a las fotos, muchas gracias a todos ellos, gracias a mi esposa e hijos que estuvieron al pendiente mandándome mensajes, lo que me motivaba a seguir adelante, a mis padres que los quiero mucho un saludo para ellos, igual a mis patrocinadores y ojalá que si se vienen cosas mejores, sigan apoyando como lo han hecho”.