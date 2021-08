Omar Chávez, hijo de la leyenda Julio César Chávez, rechazó estar molesto con su padre por haber subido a Saúl “Canelo” Álvarez al ring en su última pelea y explicó que la problemática existente es por cuestiones de dinero. “Dicen por ahí, que la historia la van escribiendo los ganadores, y es verdad, nomás no hay que olvidar, que toda historia tiene dos versiones. Dicen mediáticamente que mi hermano Julio y yo estamos molestos con mi ‘apá’ porque subió al Canelo al ring. No hay que confundirnos, es verdad que no soy fan del Canelo, pero sé reconocer como caballero el deportista que es, y hasta me enorgullece que ponga el nombre de mi país en alto como lo hizo mi padre; o no estoy molesto con mi apá por subirlo al ring, él puede ser amigo de quien sea. “Si hay molestia con mi ‘apá’ es por otras cosas; dice que no le hablo por lo del Canelo, más bien me da tristeza que no cumplan el contrato que yo firmé por medio de la empresa de mi padre para la pasada exhibición de box. Yo sé que dirán que me ganaron que no sé qué, van a criticar, pero yo hice un trato de prepararme para una pelea en la cual yo trabajé; es cierto que no se logró el resultado, hubo por ahí un corte que me dificultó la pelea y pues ya no pude ir por la victoria, pero independiente a eso, el contrato era subir al ring por una paga”, publicó Omar en sus redes sociales.

El hijo del César del Boxeo consideró injusto que no le dieran su ganancia cuando cumplió su parte en el combate contra Ramón ‘Inocente’ Álvarez, pero dejó en claro que no deben crearse versiones que no son ciertas. “No se me hace correcto que se me condicione mi ganancia, cuando me dieron una muy, pequeña parte de lo acordado, cuando yo cumplí con mi parte, así que no hay que hacer mitotes; yo a mi ‘apá’ lo quiero mucho, pero mi molestia es por eso, pero, pues como la publicación: la historia la escriben los ganadores, ¿por qué no me preguntan también a mí?”, añadió. Julio César Chávez dijo en una entrevista que sus hijos estaban molestos porque había subido a Canelo al cuadrilátero, pero Omar insistió en que todo es por la cuestión monetaria mencionada.