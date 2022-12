MAZATLÁN._ El boxeador Alan Contreras será parte de la función de box de este fin de semana denominada “Sangre Nueva II”.

El escuinapense va apenas por su tercera pelea como profesional este viernes 16 de diciembre en la cancha Germán Evers, pero está convencido y mentalizado en continuar con su buen inicio.

“Siempre me he sentido orgulloso de representar a mi tierra, en Escuinapa han salido grandes peleadores y me da mucho gusto y mucha satisfacción ser uno de ellos, llevo dos peleas y dos nocaut, me siento muy fuerte”, dijo Contreras.