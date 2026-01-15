Orlando Magic remonta y vence a Memphis Grizzlies en histórico partido de la NBA en Berlín

BERLÍN._ El Orlando Magic celebró con triunfo el primer partido oficial de la NBA disputado en Alemania al imponerse 118-111 a los Memphis Grizzlies en el Uber Arena. El encuentro tuvo tintes históricos y un desarrollo vibrante, pues los Grizzlies dominaron de inicio con una ventaja de hasta 20 puntos en la primera mitad, pero Orlando ajustó su defensa y encendió la ofensiva para darle la vuelta al marcador en la segunda parte.
Paolo Banchero fue la figura del encuentro con 26 puntos, 13 rebotes y cuatro robos, consolidando un doble-doble que marcó la diferencia. Franz Wagner reapareció tras perderse 14 partidos por un esguince de tobillo y lo hizo en su natal Berlín, donde aportó 18 puntos y nueve rebotes en 27 minutos. Su hermano Moe también tuvo minutos tras superar una lesión de ligamento cruzado, anotando siete unidades en un regreso emotivo frente a su afición.
Anthony Black se convirtió en otro protagonista con 21 puntos, seis rebotes y siete asistencias, además de una espectacular volcada en el último cuarto que se volvió viral y fue destacada por la comentarista Candace Parker. El alemán Tristan da Silva contribuyó con cuatro robos que ayudaron a forzar 16 pérdidas de balón de Memphis, clave para la remontada.
Los Grizzlies tuvieron en Jaren Jackson Jr. a su máximo referente con 30 puntos, mientras que Santi Aldama sumó 18 desde la banca y el novato Cedric Coward aportó 17. GG Jackson y Vince Williams Jr. también respondieron con dobles dígitos, aunque no fue suficiente para evitar la caída.
Con este resultado, Orlando encadena victorias consecutivas por primera vez desde finales de noviembre, lo que refuerza su confianza de cara a la gira internacional que continuará este domingo en Londres, donde Magic y Grizzlies volverán a enfrentarse en el O2 Arena.