Orlando Magic remonta y vence a Memphis Grizzlies en histórico partido de la NBA en Berlín

BERLÍN._ El Orlando Magic celebró con triunfo el primer partido oficial de la NBA disputado en Alemania al imponerse 118-111 a los Memphis Grizzlies en el Uber Arena. El encuentro tuvo tintes históricos y un desarrollo vibrante, pues los Grizzlies dominaron de inicio con una ventaja de hasta 20 puntos en la primera mitad, pero Orlando ajustó su defensa y encendió la ofensiva para darle la vuelta al marcador en la segunda parte.

Paolo Banchero fue la figura del encuentro con 26 puntos, 13 rebotes y cuatro robos, consolidando un doble-doble que marcó la diferencia. Franz Wagner reapareció tras perderse 14 partidos por un esguince de tobillo y lo hizo en su natal Berlín, donde aportó 18 puntos y nueve rebotes en 27 minutos. Su hermano Moe también tuvo minutos tras superar una lesión de ligamento cruzado, anotando siete unidades en un regreso emotivo frente a su afición.