Amigo lector de Noroeste, usted se ha preguntado la importancia que tiene la ortopedia en el ser vivo, en este caso los humanos, ortopedia es un nombre femenino, no me pregunte por qué, pero lo que sí es cierto que esta rama de la medicina es fundamental en la salud y calidad de vida desde el nacimiento hasta la muerte

Amigo lector de Noroeste, usted se ha preguntado la importancia que tiene la ortopedia en el ser vivo, en este caso los humanos, ortopedia es un nombre femenino, no me pregunte por qué, pero lo que sí es cierto que esta rama de la medicina es fundamental en la salud y calidad de vida desde el nacimiento hasta la muerte.

Ahora, qué es la ortopedia, es la rama de la medicina encargada del tratamiento para prevenir o corregir de forma mecánica o quirúrgica las deformaciones o desviaciones de los huesos y de las articulaciones del cuerpo. También en este manejo (tratamiento) se echa mano de aparatos y accesorios ortopédicos.

Durante nuestra estancia acá en la tierra, el hombre a través de la historia ha ido cruzando diferentes etapas en las cuales, debido a los avances tecnológicos en la medicina y en las acciones de la vida diaria, nuestro cuerpo (puede ser que sin querer) nuestros padres usan aditamentos en los niños o decisiones sobre ellos donde se altere la fisiología del crecimiento y desarrollo del niño, como el uso de pañales desechables, andaderas, posiciones en los brazos, etcétera, en lugar de dejarlos gatear, pararse, escalar, trepar, y todo movimiento lúdico que el infante quiera hacer.

Recordemos que el tejido óseo es trabeculado de acuerdo al esfuerzo que es sometido, por lo tanto, si al niño se le “prohibe” toda esta actividad física, también se desarrolla el hueso, pero con características no adecuadas para sus actividades de su vida futura.

Cuando se está en el vientre (útero) de la madre (vida intrauterina), se debe de iniciar con los cuidados del nuevo producto, esto a ser llevado por la madre con corresponsabilidad del padre, y vigilado por el ginecólogo (si lo hay y se tiene la capacidad), dentro de estos cuidados está la alimentación de la madre, principalmente los contenidos de calcio, acido fólico, etcétera, así como también la actividad física de la madre, porque si esta hace actividad física, va a estimular la oxigenación, no solo de ella misma, sino también del producto, cuando nace (vida extrauterina), acá los cuidados cambian, se debe de dar una alimentación e hidratación propia para el recién nacidos (no exagerar con alimentos industrializados, pero tampoco con alimentos donde la digestión del infante todavía no es apta), eso sí, que todo sea lo más natural posible, empezando por la lactancia materna, esta es fundamental en el crecimiento y desarrollo, como en la inmunidad del recién nacido.

Cuando se llega a la etapa de preescolar, de ser posible, usted como padre observe a su hijo, véalo cómo camina, cómo mueve sus pies, si ve alguna alteración en el caminar o en el cuerpo (estructura), llévelo al médico (ortopedista pediatra, o al traumatólogo ortopedista, aunque no sea de subespecialidad pediatra), porque cuando se está en crecimiento y desarrollo es más factible que se corrijan alguna alteraciones ortopédicas, aunque en ocasiones será el ortopedista es el que tiene la última palabra.

Es importante que usted padre de familia sepa que antes de los seis años de edad cronológica es cuando existe una mayor “sinaptogénesis”, qué es esto, que lo que usted le enseñe a su hijo, el cerebro lo va a “grabar” y conforme avance en edad esto lo va a desarrollar, después de los seis años lo enseñado (valores, trabajar, etc.) lo “pule” facilitando el aprendizaje posterior. Esto no quiere decir que después de esta edad no se aprende, claro que sí se aprende.

Cuando ya se está en edad escolar principalmente en la edad de la rebeldía (9 a 17 años), aunque el preadolescente o adolescente quiera forzar su sistema músculo esquelético, usted impónganse (porque vale más que llore él, con la corrección y no usted el día de mañana por tener un hijo que nadie lo quiere), porque si somete su cuerpo a cargas no aptas, sus aparatos y sistemas sufrirán alteraciones. Esto también sucede a cualquier edad, así que mejor cuídese hoy y sea feliz siempre.