“Hola todos, estoy fuera del hospital. Estuve allí durante 3 días. La COVID me golpeó muy fuerte. Estaba en la mejor forma de mi vida, y realmente no puedo esperar para volver al ring. Muchas gracias por todos sus buenos deseos y todo su apoyo. Realmente lo aprecio”, escribió en Twitter.

En un comunicado enviado por sus representantes a EFE, el boxeador angelino dijo: “Quería que escucharas directamente de mí que a pesar de estar completamente vacunado, contraje COVID y no voy a poder pelear el próximo fin de semana”.

El boxeador, de 48 años de edad y que se retiró hace 13 años tras perder un combate contra el filipino Manny “PacMan” Pacquiao, había declarado que deseaba subirse al cuadrilátero.

“Estoy cansado, los entrenamientos son bastante fuertes. A los 48 años ya no es lo mismo entrenar que teniendo 25 años. Pero me siento muy bien físicamente. Emocionalmente estoy en paz. He estado entrenando fuerte para esta pelea desde hace seis meses. Así que sí, estoy cansado, pero la semana de la pelea voy a descansar el cuerpo, la mente y vamos a estar súper para la pelea”, explicó De la Hoya a EFE.

“La verdad es que no puedo esperar a subir al cuadrilátero el 11 de septiembre y que suene la primera campana y demostrar que sí puedo”, añadió el boxeador, poseedor de 11 títulos mundiales en seis categorías diferentes y que en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 se hizo con la medalla de oro en peso ligero.