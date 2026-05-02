$!Osmar Olvera gana medalla de bronce en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026

El doble medallista olímpico en París 2024 registró una puntuación total de 480.50 unidades, tras ejecutar seis rondas de clavados con calificaciones de 86.70, 71.75, 46.80, 86.70, 96.90 y 91.65, destacando en sus dos últimas ejecuciones.

El clavadista mexicano Osmar Olvera Ibarra mantiene un sólido nivel competitivo al conquistar la medalla de bronce en la prueba de trampolín 3 metros individual varonil , durante la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026 , que se realiza en Pekín, China.

El podio fue encabezado por el chino Zongyuan Wang , con 544.35 puntos, seguido de su compatriota Jiuyan Zheng , con 500.50 unidades; mientras que el francés Jules Bouyer finalizó en la cuarta posición con 443.20 puntos.

En esta misma jornada, la jalisciense Suri Zoe Cueva Lobato compitió en la plataforma de 10 metros femenil, donde cayó en la fase de eliminatoria directa ante la actual campeona mundial, la china Linjing Jiang, con marcador de 179.90 por 243.55.

Con estos resultados, la delegación mexicana mantiene la segunda posición del medallero general, con dos preseas de plata y dos de bronce, mientras que China lidera la clasificación con seis medallas de oro y una de plata.

Las competencias continuarán este 2 de mayo a partir de las 21:02 horas (tiempo del centro de México), con la eliminatoria directa, semifinal y final de trampolín 3 metros femenil, prueba en la que participarán María Fernanda García Sixtos, quien enfrentará a la china Jia Chen, y Aranza Vázquez Montaño, ante la colombiana Daniela Zapata.

Asimismo, en la plataforma de 10 metros varonil competirán Kevin Berlín Reyes frente al chino Junjie Lian y Randal Willars Valdez ante el ucraniano Mark Hrytsenko.