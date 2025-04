El propio Olvera se mostró autocrítico sobre su desempeño y compartió sus sensaciones tras la competencia.

“No fue la mejor competencia. Conforme van pasando las rondas, obviamente hay frustración y enojo cuando no salen los clavados. Pude componer un poco al final. No voy a mentir, no estoy satisfecho con esta competencia. Esta vez me tocó aprender. Pasamos a la final (como México), tendré días para pensar qué fue lo que pasó”.

Gabriel Vázquez ya había dado muestras de su talento en el Campeonato Mundial Júnior de Río de Janeiro 2024, donde conquistó el oro en la prueba de trampolín de tres metros sincronizados junto a Jesús Agúndez. En esta ocasión, el destino lo ha puesto en el centro de atención a nivel individual, dándole la oportunidad de brillar en solitario en la final de trampolín de tres metros.