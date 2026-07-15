Paco Cruz vuelve a México ilusionado con Astros de Jalisco

MAZATLÁN._ La “bomba” del basquetbol mexicano la dio Astros de Jalisco y un par de días estuvo en Mazatlán.

El seleccionado nacional Francisco “Paco” Cruz Saldívar vino al puerto previo a su incorporación a Astros de Jalisco, organización con la que firmó este verano para jugar en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) tras más de 11 años fuera de México.

El sonorense pudo haber continuado su carrera en el baloncesto turco, pero la oferta de Astros de Jalisco le sedujo por encima de otros clubes de LNBP y además podrá prácticamente jugar todo el año porque lo hará también en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa).

“Estuve fuera 12 años, en verdad estoy muy orgulloso, muy contento de poder regresar a un club como Astros (Jalisco) que a mí no me tocó el tiempo que jugué en la liga (LNBP), pero he escuchado muchas cosas buenas de ellos.

“Es una muy buena organización, muy buena ciudad, entonces para mí y mi familia es un buen lugar para regresar y a lo mejor ahí mismo terminar mi carrera de jugador”, dijo Cruz Sandoval.

Hubo ofertas de clubes de la talla de Fuerza Regia de Monterrey, Soles de Mexicali y Diablos Rojos del México.

“Así es, justo eso fue, porque es un proyecto de casi todo el año estar jugando con Astros, ellos van a estar jugando la LNBP, la Liga de Las Américas y Cibacopa, entonces fue lo que me llamó la atención y ya con muchas ganas de estar ahí.

“Gracias a Dios hubo varios equipos que se interesaron en mí, querían que jugara para ellos, igualmente les agradezco el tiempo, la confianza, todo, pero al final por mí y por mi familia pienso que es el mejor lugar en el que podemos estar y contento de ir para allá”.

Señaló que hubo la opción de continuar en el baloncesto de Turquía.

“Tuve oportunidades de seguir allá en Turquía, especialmente que la liga de allá ya me conoce, tenía varios años allá, jugué seis años por allá; sin embargo, pienso que es un buen momento para regresar a jugar.

“Siento que aún puedo y tengo el nivel de jugar y la verdad me gustaría ayudar a un equipo como Astros”.

Cruz Sandoval cuenta con 36 años de edad y en México jugó con Halcones Rojos de Veracruz (2012-2015), Pioneros de Quintana Roo (2013) y Fuerza Guinda de Nogales (2014).