Sin embargo, pese a que el equipo de Benavidez aceptó las condiciones, entre ellas la oferta mínima que le realizaron al retador, la gente del Canelo Team ya no regresó para concluir la negociación.

“Sí había negociaciones con Canelo”, dijo José Benavidez para le medio especializado en boxeo, Izquierdazo. “Llegaron ellos a negociaciones con nosotros, dijeron que querían la pelea con David Benavidez, pero que le iban a pagar el mínimo. Nosotros de inmediato dijimos que no era ningún problema que él se llevara todo el dinero, se lo merece, ha trabajado duro y la verdad lo que queremos es hacer historia. Cedimos con todo, con mínimos, con el dinero no es el problema, queremos la oportunidad, dijimos que sí, que no había problema”.

De acuerdo a la misma fuente, la negativa de seguir en la mesa tiene relación con el afán del equipo de Saúl de señalar que ellos sí hicieron su parte, aunque la respuesta positiva derribó cualquier posibilidad de avanzar con esa posibilidad.

“Creo que estaban tratando de hacer la pelea pensando que yo iba a decir que no, que queríamos dinero, para que ellos tuvieran la excusa para decir que se nos dio a oportunidad y no quisimos aceptar todo lo que ellos quisieron; aceptamos todo lo que quisieron y se desaparecieron”.

Esas negociaciones ocurrieron en el último mes y uno de los planes era que Benavidez peleara con Jaime Munguía en mayo y el ganador contra Canelo en septiembre, pero todo quedó en el olvido.

“Tiene como cuatro semanas” que se realizaron esas negociaciones, confirmó José Sr. “Con su equipo, el equipo de nosotros, promotores, ellos son los que estaban negociando, se hablaba de hacer una pelea con Munguía en junio y luego el ganador pelear con Canelo en septiembre, pero todo se cayó”.