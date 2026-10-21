$!Palacio de Justicia y Logísticos se coronan en la Liga Burócrata Mixta de Voleibol

El coordinador de Ligas y Clubes del Imdem, Freddy Cisneros González, acudió a la premiación en representación del director del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán, Ezequiel Mora Bracamontes, para acompañar a Miguel Ángel Fuentes Martínez, promotor del certamen.

MAZATLÁN._ Un par de emocionantes finales se vivieron en la conclusión de la Liga Burócrata Mixta de Voleibo l, celebrada en la Unidad Deportiva Sahop, en la que se coronaron Palacio de Justicia , en la categoría ‘A’ y Logísticos , en la ‘B’.

“Vivimos una final muy disputada y de eso se trata el deporte, venir a hacer una convivencia: sale un ganador y un perdedor, pero queda la satisfacción de hacer lo que nos gusta. Felicitamos a los campeones y a todos los equipos que participaron, nosotros seguiremos apoyando a los promotores para que ustedes tengan este tipo de torneos”, expresó Cisneros González.

En la final de la categoría ‘A’, Palacio de Justicia mostró el músculo y dominó al equipo de la UAS en el primer set; los universitarios reaccionaron en el segundo parcial, pero los “juristas” apretaron y se llevaron el encuentro, para sumar su séptimo campeonato en la Liga.

En la categoría ‘B’, un duelo fraterno vivieron el equipo Pinsa y Logísticos. Al principio los azules tomaron el primer periodo, pero los rojos remontaron y vencieron en tres sets.

RESULTADOS

Palacio de Justicia 25-19 / 25-23 UAS

Logísticos 20-25 / 25-22 / 17-15 Pinsa

PREMIACIÓN

- Categoría ‘B’

Tercer Lugar: Fedessp

Subcampeón: Pinsa

Campeón: Logístico

- Categoría ‘A’

Tercer Lugar: Bimbo

Subcampeón: UAS

Campeón: Palacio de Justicia