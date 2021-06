La campeona, Pauleth Mejía compartió su experiencia en su debut con selección mexicana en un evento internacional.

“La verdad que estoy que no me la creo, fue una buena marca en Phoenix, para ser mi primer evento internacional. Pero cuando llegué a Monterrey me propuse que quería mejorar lo que había realizado, ya con el apoyo y guía de mi entrenador Francisco Galarza, di todo lo mejor de mí, de ahí salió 18.74 y en bala 6.23, estoy muy feliz y sé que puedo dar mucho más”, externó la joven multimedallista nacional.

Por su parte, Francisco Galarza se mostró contento con las marcas dadas.

“Estamos contentos con las marcas que dieron las muchachas, habrá que esperar si se da el llamado para Pauleth al Panamericano Juvenil en Colombia y que viene para Rosely”, apuntó.

La actividad de los sinaloenses continúa este fin de semana en esta ciudad regia.