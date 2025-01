Si bien no dieron a conocer los nombres de los integrantes que iban en ese vuelo, medios del Kremlin informaron que dos entrenadores rusos eran pasajeros, Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, ex campeones mundiales de patinaje en parejas en 1994 y dos veces olímpicos. Ambos se desempeñaban como entrenadores en The Skating Club of Boston y eran figuras clave en el desarrollo de jóvenes talentos en este deporte. Su hijo, el patinador artístico estadounidense Maxim Naumov, también iba a bordo.