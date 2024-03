“Fue un año y medio de revisiones, acercarnos, de pelearnos inclusive con la constructora por las mejoras, porque había ciertas situaciones que no estaban bien diseñadas, se buscó el espacio para que tuviera cualidades para infantiles y juveniles, y obvio los lugares para ya los pesados, Mazatlán trae nivel en patinaje y skateboarding”, aseveró Francisco Cuesta del Río .

“Yo pensé iba a estar demasiado difícil, pero en mi categoría no avanzaron porque los juveniles menores eran los complicados de verdad, ahorita como están subiendo de nivel se va a complicar y pienso que esto a penas va empezando”, expresó Joel Coronado .

“Nunca me esperé que hicieran un parque, yo pensé que lo iban a hacer dentro de mucho tiempo, pero viendo esto puede ser que después hagan un parque más chiquito porque este está demasiado grande, más grande que el del parque lineal. Es un gusto tener otro parque”, añadió.

Invitó a quienes buscan en algún punto dedicarse al patinaje a que se animen y luchen por lo que quieren porque el principal factor de conseguir alguna meta regularmente es animarse a hacerlo.

“Todo esto de la patineta es de animarse porque el que no se anima nunca va a ganar nada, si no, nunca la va a hacer. Ahorita hay mucho niño chiquito, no es de presionar, pero de todos modos, uno se anima y puede hacer lo que quiera”.