OHIO._ El piloto mexicano Pato O’Ward (Arrow McLaren) logró este domingo la victoria en el Honda Indy 200 en Mid Ohio de la IndyCar Series, mientras que el español Álex Palou (Chip Ganassi) terminó segundo en una emocionante competencia donde el regiomontano superó al ibérico y se mantuvo al frente en el tramo final de la carrera.

O’Ward largó desde la segunda posición en esta prueba pero logró superar a un Palou que había conseguido la ‘pole position’ este sábado. Esta es la segunda carrera que gana el mexicano en esta temporada de la IndyCar pero la primera en pista, pues no se había impuesto de esta forma desde la temporada 2022 en Iowa.

“Ha sido un gran trabajo de equipo”, dijo O’Ward en declaraciones a la retransmisión en Estados Unidos de la cadena NBC.

“Ya hacía tiempo... Sé que ganamos en St. Petersburg (en marzo) pero esta es una victoria en sí, nos ganamos esta”, dijo en referencia a que aquel primer triunfo de su campaña, que fue en diferido ya que llegó tras la descalificación de Josef Newgarden de Penske.

Junto a O’Ward y Palou, el podio en esta icónica prueba fue acompletado por el neozelandés Scott McLaughlin del Team Penske.

“Ha pasado mucho tiempo, pero sentí que tenía un gran auto, batallamos con el tráfico al final pero el equipo hizo un gran trabajo y espero que la victoria nos de la confianza para seguir con los buenos resultados”.

Palou, doble campeón de la IndyCar Series (2021 y 2023), no pudo repetir este domingo la victoria que logró el año pasado en Mid Ohio. No obstante, pese a la derrota, su segundo puesto en esta carrera resultó ser un buen negocio para el el catalán, quien llegó a 329 puntos y amplió a 48 puntos su ventaja sobre Will Power al frente de la clasificación general de la IndyCar.

Por su parte, Pato O’Ward de McLaren alcanzó el tercer puesto en la clasificación general con su cosecha de 259 unidades, por lo que deberá apretar en el resto de la temporada para aspirar al título.