Patricio Llanes brilla en el Torneo Estatal de Tenis

El guasavense alcanzó la final en Los Mochis tras dominar sus cuatro encuentros con marcadores contundentes, reafirmando su crecimiento competitivo en la disciplina
Noroeste/Redacción
04/02/2026 15:38
LOS MOCHIS._ El tenista guasavense Patricio Llanes tuvo una sobresaliente participación en el Torneo Estatal de la Federación Mexicana de Tenis (FMT), celebrado en las canchas del Country Club de Los Mochis, donde disputó cuatro partidos que lo llevaron hasta la final del certamen.

Llanes mostró un dominio absoluto en sus primeros encuentros, con victorias de 6/0 – 6/0, 6/0 – 6/1 y 6/0 – 6/0, además de un triunfo en semifinales por 6/2 – 6/2.

En el duelo decisivo se midió ante Rodrigo Barraza, de Culiacán, cerrando su participación con marcador de 6/2 – 6/2.

La actuación del guasavense reafirma su nivel competitivo y su proyección dentro del tenis estatal, representando con éxito a su ciudad en competencias oficiales avaladas por la FMT.

