$!Patricio Llanes brilla en el Torneo Estatal de Tenis

LOS MOCHIS._ El tenista guasavense Patricio Llanes tuvo una sobresaliente participación en el Torneo Estatal de la Federación Mexicana de Tenis (FMT), celebrado en las canchas del Country Club de Los Mochis, donde disputó cuatro partidos que lo llevaron hasta la final del certamen.

Llanes mostró un dominio absoluto en sus primeros encuentros, con victorias de 6/0 – 6/0, 6/0 – 6/1 y 6/0 – 6/0, además de un triunfo en semifinales por 6/2 – 6/2.