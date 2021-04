KANSAS CITY, Missouri._ Patrick Mahomes dijo el lunes que está adelantado a lo programado en su recuperación después de someterse a una cirugía en el dedo del pie poco después de la derrota de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LV ante los Tampa Bay Buccaneers.

“Creo que estoy progresando bien”, dijo Mahomes, quien recientemente se sintió lo suficientemente bien como para viajar a Georgia y asistir al Masters de golf con, entre otros, su compañero de equipo Travis Kelce.

“Creo que yo mismo estoy adelantado a lo programado. Obviamente, estamos tratando de ser cautelosos. No me voy a empujar demasiado pronto. Pero hago lo que puedo. Finalmente salí del maletero. Me tomó una eternidad. Ahora estoy tratando de volver al campo y hacer que todo funcione. Estoy seguro de que me mantendrán en el mismo camino y espero poder hacer algunas cosas al final de la temporada baja”.

Los Chiefs comenzaron su programa de temporada baja el lunes, pero no están programados para comenzar la práctica como grupo hasta fines de mayo. Terminarán la temporada baja en junio. Ya sea que Mahomes esté en el campo para eso o no, los Chiefs esperan que su mariscal de campo esté con toda su fuerza para el comienzo del campamento de entrenamiento en julio.

“Tiene una gran flexibilidad en ese dedo”, dijo el entrenador de los Chiefs, Andy Reid. “Trabajó mucho; no es algo realmente divertido para él hacer eso. Parece algo pequeño, pero ese dedo del pie es bastante grande y rígido antes de la cirugía y después de la cirugía, por lo que realmente ha trabajado duro para hacerlo bien”.

Mahomes, un nuevo padre, y Reid dijeron que recibieron sus vacunas para Covid-19. Reid dijo que unos 18 jugadores de los Chiefs han sido vacunados.

“Para mí fue más una decisión personal de tener una niña y saber que iba a estar rodeado de gente”, dijo Mahomes. “Quería asegurarme de hacer todo lo posible para ayudarla a mantenerse saludable”.

“Cuanto más podamos avanzar hacia eso, creo que eso es positivo. No quiero que nadie se enferme, y seguramente no quiero que nadie fallezca”, dijo Reid.