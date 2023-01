Descansen, fanáticos de los Chiefs: Patrick Mahomes parece estar en camino de disputar en el Juego de Campeonato de la AFC del domingo.

Mahomes participó de lleno en la práctica del miércoles de Kansas City. El mariscal de campo adoptó una postura positiva con respecto a su esguince de tobillo alto cuando habló el miércoles, diciendo a los miembros de los medios que está “emocionado de entrar al campo de práctica y probarlo y ver dónde estoy”.

No se garantiza que Mahomes juegue el domingo, al menos no todavía. El entrenador Andy Reid dijo antes de la sesión de práctica de mitad de semana que los Chiefs adoptarán un enfoque diario con Mahomes, pero el hecho de que no se quede fuera el miércoles es una buena señal.