“Patrick, se lastimó el tobillo derecho. No está roto, pero le duele”, dijo Reid. “Comenzará con la parte de rehabilitación a medida que avancemos y luego veremos cómo le va en el futuro”.

Mahomes sufrió la lesión a los 8 minutos del último cuarto, saliendo cojeando después de que una serie de defensores de los Browns lo golpearan por arriba y por abajo justo cuando soltaba un pase incompleto.

“Estaba tratando de hacer una jugada”, dijo Mahomes. “Cuando lancé la pelota, me golpearon y no lo vi. Sentí como si alguien me hubiera golpeado por detrás también, así que me arrollaron. Es algo que pasa en el futbol. Traté de levantarme de nuevo, pero obviamente me dolió un poco. Ahora terminaremos la parte de rehabilitación y trataremos de estar listos para la próxima semana”.

El mariscal de campo de los Chiefs salió cojeando del campo con la ayuda de sus compañeros y se lo vio mientras le vendaban el tobillo izquierdo en la línea lateral. El equipo consideró que era cuestionable que volviera, pero el veterano Carson Wentz terminó el partido como centro para los Chiefs.

Mahomes, quien salió con una ventaja de 21-7, dijo que creía que podría haber vuelto a entrar al juego si hubiera sido necesario.

“Es difícil decirlo ahora mismo. Obviamente, todavía tengo adrenalina”, dijo Mahomes sobre su tobillo. “Normalmente, al día siguiente es cuando te das cuenta de lo que está pasando. Siento que podría haber terminado el partido en circunstancias diferentes. Pero creo que la decisión inteligente fue incluir a Carson. Ha jugado mucho futbol y terminó bien el partido”.

Mahomes había completado 19 de 38 pases para 159 yardas con dos touchdowns antes de salir del juego. Jugando detrás de una línea ofensiva modificada con el tackle izquierdo DJ Humphries fuera por lesión, Mahomes no fue capturado el domingo, pero sufrió 12 golpes al quarterback.

Kansas City afronta un cambio rápido en las semanas 16 y 17 que pondrá el foco en la salud del tobillo de Mahomes.

Los Chiefs recibirán a los Houston Texans el próximo sábado (21 de diciembre) y luego viajarán a Pittsburgh para enfrentar a los Steelers el día de Navidad (25 de diciembre).

(Con información de NFL)