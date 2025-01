Los New England Patriots han despedido al entrenador en jefe Jerod Mayo después de una decepcionante temporada de debut de 4-13, informaron el domingo Ian Rapoport, Tom Pelissero y Mike Garafolo de NFL Network.

El equipo confirmó rápidamente la noticia, a través de un comunicado del propietario Robert Kraft.

“Después del partido de hoy, le informé a Jerod Mayo que no regresará como entrenador en jefe de los New England Patriots en 2025”, dijo Kraft. “Para mí, personalmente, esta fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Conozco a Jerod desde hace 17 años. Se ganó mi respeto y admiración como novato en 2008 y durante toda su carrera por su juego en el campo, su liderazgo en el vestuario y la forma en que se comportó en nuestra comunidad. Cuando se unió a nuestro cuerpo técnico, su liderazgo fue aún más evidente, ya que vi cómo respondían los jugadores a él. Cuando otros equipos comenzaron a solicitar entrevistarlo, temí perderlo y me comprometí a convertirlo en nuestro próximo entrenador en jefe.