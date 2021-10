“En mayo de 2019 decidí operarme del pie”, comenzaba Pau, dando contexto sobre sus últimos años. “Una lesión de las más complicadas de recuperar. Firmé por Portland con el deseo ambicioso de jugar en seis meses. Todo iba bastante bien hasta que apareció una nueva línea de fractura, cosa que fue un golpe importante. Tuvimos que reevaluar todo. Decidimos que me haría una nueva intervención, ya no sólo por jugar, sino por mi calidad de vida”.

“Muchos de los doctores no las tenían todas conmigo”, seguía Gasol, con la voz quebrada y emocionado. “Mucha gente creía que no me podría recuperar y volver a jugar con 39 años. Pero yo soy una persona de retos y me apetecía un poco luchar por lo improbable. También tenía la ilusión de jugar algún día delante de mi niña.

“He llegado a punto en el que estoy muy tranquilo. Si mi carrera había acabado, estaba en paz, pero a la vez estaba con la ilusión de conseguir algo distinto, algo más”, explicaba. “Cuando las cosas iban bien se presenta la oportunidad de fichar por el Barcelona, cosa que no preveía, no estaba en mis planes. Les agradezco la confianza (a Juan Carlos Navarro y Sarunas Jasikevicius) por entrar al equipo en marzo y jugar desde abril. Ha sido una etapa de las más bonitas de mi carrera”.

“Luego poder jugar de nuevo con la Familia, con la selección, aunque el resultado pudo ser mejor”, ya con la voz rota. “Hoy, sopesándolo todo, les comunico que me voy a retirar del básquet profesional. Es una decisión difícil como se pueden imaginar”.

(Con información de NBA México)