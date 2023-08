SPRINGFIELD._ Pau Gasol se convirtió este sábado en el primer jugador español en entrar en el Salón de la Fama y aseguró en su discurso de agradecimiento que se trata de “un honor enorme”.

“Esto es un testamento del apoyo, la guía y la inspiración que muchos me han dado durante mi viaje en el baloncesto”, afirmó el catalán.

El doble campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers apuntó asimismo que es “un verdadero honor” compartir esta promoción de 2023 del Salón de la Fama con otras estrellas del baloncesto como Dirk Nowitzki, Tony Parker, Dwyane Wade, Becky Hammon o Gregg Popovich.

Gasol, visiblemente emocionado ante un tributo de este calibre, también se mostró encantado por tener como presentador a un mito del baloncesto europeo como Toni Kukoc.

“Si me dijeran que algún día no solo conocería a Kukoc sino que además me presentaría en el Salón de la Fama no lo creería. Y sin embargo, aquí estamos”, bromeó.