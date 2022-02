PLAYA VISTA, California._ Antes de que los LA Clippers comenzaran su práctica el sábado por la mañana, Paul George estaba en un extremo del gimnasio lanzando tiros con la mano izquierda.

El escolta estrella ha estado fuera desde el 22 de diciembre debido a un desgarro en el ligamento colateral cubital del codo derecho, perdiéndose 22 juegos seguidos. Se someterá a una resonancia magnética el 24 de febrero para ver cómo ha respondido el codo al tiempo libre, pero el presidente de operaciones de baloncesto, Lawrence Frank, dijo que no sería el único factor determinante para que George pueda volver a jugar esta temporada.

“No tratas la resonancia magnética, tratas al jugador”, dijo Frank. “Entonces, cuando llega la resonancia magnética, no es un ‘boom’ que de repente ya es el momento. Creo que es solo parte del proceso.

“Creo que ves cómo está respondiendo Paul. Se siente mejor cada día. La resonancia magnética es otro tipo de punto de referencia... Creo que los médicos lo juntaron todo y así es como llegan a los próximos pasos. Mi expectativa es que, independientemente de lo que diga la resonancia magnética, es solo una parte. No será quien tome la decisión final sobre lo que suceda”.

Los Clippers tampoco saben si el alero estrella Kawhi Leonard volverá esta temporada. Actualmente se encuentra rehabilitando un desgarre del ligamento cruzado anterior derecho que sufrió el pasado mes de junio.

“Creo que la mejor respuesta es que no sabemos”, dijo Frank. “Él trabaja todos los días. Trabaja. Su enfoque está en su rehabilitación... Nadie lo sabe. Él no lo sabe. Pero todo lo que puedes hacer es continuar controlando lo que puedes controlar y ver cómo responde día con día”.

El entrenador Ty Lue dijo el jueves que los Clippers “saben que Kawhi probablemente no volverá”, pero explicó que no era médico y que no sabía nada con certeza.

“La esperanza es más fuerte que el miedo”, dijo Lue. “Así que espero que estos dos muchachos puedan regresar. Pero nunca se sabe”.